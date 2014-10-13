СМИ назвали имя возможного кандидата на пост министра обороны

Об этом INSIDER сообщил информированный источник в Администрации президента Украины.

Сообщается, что Порошенко намерен сегодня подать кандидатуру Полторака в парламент, чтобы уже на завтрашнем заседании нардепы приняли нового министра обороны.

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Вчера Порошенко уволил Валерия Гелетея с должности министра обороны. "Глава государства удовлетворил рапорт об отставке министра обороны и уже в понедельник внесет в парламент представление кандидатуры нового главы МО", - заявила пресс-служба АП.

Полторак назначен командующим Внутренних войск Украины 28 февраля этого года и.о. президента Александром Турчиновым.

Впоследствии, 15 апреля, парламент назначил Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины.

После бегства экс-президента Виктора Януковича и его окружения в феврале 2014 года, с 27 февраля по 25 марта и.о. главы Минобороны был Игорь Тенюх, член ВО "Свобода".

С 25 марта по 3 июля и.о. министра обороны был Михаил Коваль, который до этого занимал должность заместителя начальника пограничной службы Украины.

3 июля министром обороны Украины стал Валерий Гелетей, который представлял МВД и Управление госохраны. 12 октября стало известно, что Порошенко уволил Гелетея с должности.