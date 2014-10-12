Стали известны имена освобожденных из плена на Донбассе украинских бойцов и журналиста



Согласно сообщению Центра, размещенном в Фейсбуке, освобожденные в Донецке, Луганске и Снежном украинцы: Абдулкин Сергей Петрович - 39 БТО, 1976 г.р., Бордий Руслан - 51 бригада, Гаврада Иван Мирославович - 51 бригада, 1984 г.р., Галушко Вячеслав Анатольевич - 30 бригада, 1989 г.р., Куцарський Александр Николаевич - 80 бригада, 1980 г.р., Лелявський Юрий Николаевич - журналист, Никитин Николай Николаевич - батальон ”Донбасс”, 1978 г.р.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов сообщил, что на Донбассе из плена боевиков освобождены шестеро украинских военнослужащих и один журналист.

Президент Петр Порошенко ранее заявил, что на Донбассе у боевиков в заложниках остаются более 500 человек.