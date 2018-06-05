Неделя в цифрах

2-3 годапонадобится Украине для полной проверки государственного аппарата в соответствии с законом «Об очищении власти», подписанным президентом на текущей неделе.

5 новых квартир уже получили люди, пострадавшие в результате взрыва в жилом доме в Николаеве в мае текущего года. Всего для пострадавших было приобретено 80 квартир в нововозведенном доме. Средства для этого выделило правительство.

5 штатов – Вирджиния, Юта, Индиана, Оклахома и Висконсин – узаконили гей-браки решением Верховного суда США. Таким образом, количество штатов, где расширены права гомосексуалистов, возросло с 19 до 24.

8 бывших министров обороны и 6 начальников Генерального штаба Вооруженных сил попали под пристальное внимание военной прокуратуры. Правоохранители, в том числе, расследуют, как за 10 лет, а особенно за последние 4 года в законодательные акты Украины было внесено более 600 изменений, которые фактически разрушили целостную систему и функционирование Вооруженных Сил или подорвали обороноспособность страны.

6,5% составит падение экономики Украины по итогам 2014 года по прогнозу Международного валютного фонда. В МВФ считают, что восстановление экономики Украины начнется в 2015 году с роста на 1%.

12 из 94 высших учебных заведений, которые существовали по состоянию на 1 января 2014 года, остались в оккупированном Крыму. Из них два находятся в сфере управления нелегитимного министерства образования Крыма, пять – частной формы собственности, остальные – «федерального» уровня.

18 человек, 8 из которых крымские татары, были похищены в Крыму с начала оккупации.

45% украинцев не против закрытия границ с Россией. По данным социологов, в мае эта цифра составляла 32%. Что касается мнения россиян по этому поводу, оно практически не изменилось. Закрыть границы с Украиной хотели 28% респондентов в мае и 26% - в сентябре.

56 украинских военных погибли и 316 были ранены за время перемирия. По информации Министерства иностранных дел Украины, среди мирных граждан погибших 32 человека. В целом, начиная с 5 сентября, боевики нарушали режим прекращения огня более 1 200 раз. В то же время, по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за весь период проведения АТО от действий террористов погибло 953 военнослужащих.

56,9% украинцев считают необходимым переход украинской армии на контрактный принцип формирования. При этом 40,1% тех, кто согласился бы служить по контракту, готовы делать это за зарплату в 5-10 тыс гривен.

80% экономического потенциала Донецкой и Луганской областей потеряны для Украины в результате вторжения Российской Федерации. В частности, в Луганской области на текущий момент остановлены 19 из 23 системообразующих предприятий, а в Донецкой области, по данным Минэкономразвития, не работают около 50% таких предприятий. В ООН подсчитали, что почти 40 тысяч малых и средних предприятий в Донецкой и Луганской областях прекратили деятельность.

83 донбасских шахтыиз 155 находятся на тех территориях Луганской и Донецкой областей, которые не контролируется украинскими властями. На этих шахтах заблокирован объем угля для производства на приблизительно 30% от общего объема электроэнергии.

100 человек, в основном, граждане Украины, были задержаны сотрудниками КГБ Беларуси после окончания матча Беларусь-Украина, проходившего в рамках отборочного тура Евро-2016. Всю игру болельщики обеих сторон перекрикивались: «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!». А после совместно исполнили нецензурную песню о президенте России. Скандирование было слышно в прямой телетрансляции. Задержанным грозят уплата штрафов и депортация.

112 лицензий в 13-ти видах спортазавоевали украинские спортсмены на I Европейские игры Баку-2015.

177 заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом внесены в Единый реестр досудебных расследований. По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, начато 50 уголовных производств.

310 международных официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины зарегистрированы Центральной избирательной комиссией.

500 заложников из более чем двух тысяч, удерживаемых террористами до перемирия, все еще находятся в плену у боевиков. Вероятно, 224 из них – украинские военнослужащие.

1 144 киосков были демонтированы в Киеве с начала 2014 года. Из них, 846 МАФов демонтировали силами КП «Киевблагоустройство», остальные 298 - районными в Киеве государственными администрациями.

3 660 человек погибли и 8 756 человек были ранены за время конфликта на востоке Украины, начиная с апреля текущего года. Такие данные опубликованы в свежем докладе ООН.

4 076 человекпогибли от лихорадки Эбола, по меньшей мере 8 470 человек - инфицированы. Международное сообщество собрало лишь 25% средств, необходимых для борьбы с распространением этой болезни.

17 600 российских военнослужащих, которые, по официальной версии Кремля, проходили «летние» учения на полигонах в Ростовской области, начинают возвращаться к местам постоянной дислокации.

27 000 госслужащих уже попали под сокращение. Напомним, в центральном аппарате контролирующих органов исполнительной власти планируется сокращение государственных служащих на 47%, в регионах – на 16%.

399 964 человека – общее количество внутренне перемещенных лиц в Украине по информации обмудсмена.

2 600 000 тонн находятся на складах шахт, расположенных на неподконтрольных украинским властям территориях в Донецкой и Луганской областях.

5 000 000 гривен удалось собрать украинским художникам на лечение и реабилитацию героев АТО в первый день благотворительного проекта «Искусство, которое спасает».

3 700 000 000 гривен налогов не получил государственный бюджет Украины из Луганской и Донецкой областей. Задолженность Донбасса за электроэнергию и газ составляет 700 млн гривен.

32 600 000 000 долларов за два года (2014 и 2015) может составить экономический ущерб от лихорадки Эбола в Западной Африке. Если же лихорадку удастся победить быстро, а территорию ее распространения ограничить, то ущерб до конца 2015 года не превысит 9 млрд долларов.

110 000 000 000 гривен украинцы забрали из банков с начала текущего года. В НБУ заверяют, что банки, испытывающие отток депозитов, могут рассчитывать на поддержку Нацбанка.

600 000 000 000 рублей (около 15 млдр долларов) потребуется Минсельхозу России до 2020 года на замещение импортных продуктов, попавших под «контрсанкции» от президента РФ Владимира Путина.