В оккупированном Крыму ликвидированы почти 90% ВУЗов

Об этом сообщила «министр» образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, передает Крымский вектор.

«Сегодня вместо 94 высших учебных заведений, которые были на первое января 2014 года, у нас функционирует 12 учреждений. Одни вузы объединись в федеральные, другие перестали существовать, частников несколько закрылось», – сообщила «министр».

Читайте такжеВ ТНУ закрывают кафедру крымскотатарской литературы, потому что "студенты уехали в Киев"По данным Гончаровой, два вуза находятся в сфере управления министерства образования Крыма, пять – частной формы собственности, остальные –федерального уровня.

Также она добавила, что все студенты закрывшихся вузов продолжили обучение в других высших учебных заведениях.