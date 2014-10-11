Боевики продолжают удерживать более 500 заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время встречи с активом области сказал президент Украины Петр Порошенко.

“К сожалению, еще остаются, по нашим оценкам, более 500 (заложников - УНИАН). Хотя было более 2 тысяч”, - сказал Порошенко.

По словам президента, задача по освобождению всех заложников в рамках реализации мирного плана остается.

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