Деятельность 8 экс-министров обороны проверят на предмет развала армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции.

Матиос отметил, что за десяток лет, а особенно за последние четыре года, было внесено более 600 изменений в законодательные акты, которые фактически разрушили целостную систему и функционирование Вооруженных Сил или подорвали обороноспособность нашей страны.

В частности, он пояснил, что "военной прокуратурой было возбуждено уголовное производство по факту неподобающего выполнения служебными лицами руководящего состава Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины своих служебных обязанностей, которые подписывали эти документы, обоснования, представления в органы законодательной власти, в Кабинет министров, в исполнительную власть, которые привели к тому, что на момент аннексии Крыма у нас на бумаге было шесть бригад, из которых, в конце концов, удалось собрать 400 человек".

Читайте такжеВоенная прокуратура хочет вернуть в армию гауптвахту "Предметом расследования уголовного производства в Министерстве обороны, доведения обороноспособности до такого состояния сосредоточено на решениях таких министров обороны: Шкидченко, Марчука, Кузьмука, Гриценко, Еханурова, Ежеля, Соломатина, Лебедева, а также начальников Генерального штаба Вооруженных сил Шуляка, Затынайко, Кириченко, Свиды, Педченко, Заманы", - сказал Матиос.

По его словам, эти лица "являются предметом расследования действия или бездействия", то есть дается оценка каждому документу, который имел организационно-распорядительный характер относительно обороноспособности страны.