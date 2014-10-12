Россия активизировала полеты беспилотников над Украиной (карта АТО)
13:10, 12 октября 2014Политика
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За прошедшие сутки активизировались полеты российских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
За прошедшие сутки активизировались полеты российских беспилотников / flickr.com/vaguardpao
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных”За минувшие сутки зафиксирован рост активности в ведении воздушной разведки позиций сил АТО со стороны террористов и российских войск. Работу БПЛА 6 раз зафиксировали на мариупольском направлении, а также дважды - на административной границе с оккупированным Крымом”, - сказал Полевой.
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 12 октября / mediarnbo.org
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