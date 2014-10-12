Россия активизировала полеты беспилотников над Украиной (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

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