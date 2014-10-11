Путин чуть не подрался с президентом Молдовы на саммите в Минске - СМИ

Между президентом России Владимиром Путиным и его молдавским коллегой Николае Тимофти на саммите в Минске возник конфликт, едва не переросший в драку.

Об этом пишет издание "Московский Комсомолец".

Журналистам, которым не было слышно, о чем говорят президенты, в какой-то момент показалось, что они вот-вот сцепятся друг с другом.

Президент Молдовы пожаловался, что после подписания соглашения с ЕС Россия фактически закрыла свой рынок для молдавских товаров. "Получается, что наша страна вытесняется из зоны свободной торговли СНГ", - сказал он.

Однако Владимир Путин не посчитал эти аргументы убедительными: надо было заранее думать, какое воздействие окажут документы, подписанные в Европе, на отношения с другими партнерами. "А где же была Молдова? - риторически поинтересовался он, - Мы неоднократно обращались к вам, но внятного ответа так и не получили".

По информации журналистов издания, дискуссия между Путиным и Тимофти продолжилась даже после того, как слово перешло к президенту Таджикистана.

Пока Эмомали Рахмон рассуждал о внешних угрозах СНГ со стороны "Исламского государства" и Афганистана, российский и молдавский лидеры обменивались весьма красноречивыми жестами и взглядами.

Накал страстей впечатлил даже сидевшего напротив Алмазбека Атамбаева.

Президент Кыргызской Республики взял лежавший на столе карандаш и поспешно написал записку Александру Лукашенко.

Однако вмешательство председателя не понадобилось - президенты сумели взять себя в руки.

Как сообщал УНИАН, Путин хочет, чтобы Молдова вслед за Украиной отложила имплементацию экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также в Минске ликвидировали ЕврАзЭС.