Кличко не собирается менять кресло мэра на депутатский мандат

Об этом он заявил в интервью 5 каналу в пятницу вечером, пишет Украинская правда.

"Ни в коем случае", - так ответил Кличко на вопрос о том, пойдет ли он работать в Верховную Раду в случае избрания депутатом.

Он также выразил мнение, что участие депутатов Киевсовета в парламентской избирательной кампании плохо влияет на их работу.

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"Потому что больше половины времени заседаний Киевсовета те, кто идут в Верховную Раду, к сожалению, пытаются не решить проблемы киевлян, а пиариться, обратить на себя внимание", - пояснил Кличко.

Как известно, Кличко баллотируется в Раду в списке Блока Петра Порошенко.