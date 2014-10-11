Кличко не собирается менять кресло мэра на депутатский мандат
03:00, 11 октября 2014Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко не собирается покидать свой пост ради депутатского мандата.
Кличко не собирается менять кресло мэра на депутатский мандат / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью 5 каналу в пятницу вечером, пишет Украинская правда.
"Ни в коем случае", - так ответил Кличко на вопрос о том, пойдет ли он работать в Верховную Раду в случае избрания депутатом.
Он также выразил мнение, что участие депутатов Киевсовета в парламентской избирательной кампании плохо влияет на их работу.
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"Потому что больше половины времени заседаний Киевсовета те, кто идут в Верховную Раду, к сожалению, пытаются не решить проблемы киевлян, а пиариться, обратить на себя внимание", - пояснил Кличко.
Как известно, Кличко баллотируется в Раду в списке Блока Петра Порошенко.
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