Порошенко изменил состав координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ
Президент Украины Петр Порошенко сменил состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ.
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте президента.
Президент ввел в состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ - заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова.
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Кроме того, президент утвердил в составе Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ Геннадия Воробьева, заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
В то же время, президент вывел из состава Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ Виктора Муженко и Сергея Сигарьова.
Ранее Порошенко заявил, что государство делает все для усиления армии.