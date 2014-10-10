Порошенко изменил состав координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте президента.

Президент ввел в состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ - заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова.

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Кроме того, президент утвердил в составе Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ Геннадия Воробьева, заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В то же время, президент вывел из состава Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при СБУ Виктора Муженко и Сергея Сигарьова.

Ранее Порошенко заявил, что государство делает все для усиления армии.