Порошенко: Государство делает все для усиления армии

Обращаясь к военнослужащим, Президент отметил, что Украина, возможно, переживает сегодня сложный этап в жизни государства - весь украинский народ защищает территориальную целостность, суверенитет и независимость, передает официальный сайт Президента Украины.

Президент отметил особую роль военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористический операции. «Успех каждой операции зависит от профессиональной подготовки и личных качеств военных», - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко отметил вклад Академии Сухопутных войск в формирование нового поколения военных. За время ведения боевых действий 62 офицера-выпускника Академии отмечены государственными наградами, среди которых - Герой Украины Евгений Зеленский. «Уверен, что на таких примерах должны воспитываться новые поколения украинских героев», - сказал Президент.

Первоочередной задачей государства Петр Порошенко назвал реформирование оборонного сектора. «До конца года в Парламент будет передан план, каким образом нам реформировать оборонный сектор, значительно повысить эффективность Вооруженных Сил и силовых подразделений, как сделать их хорошо обеспеченными, мобильными и высокооснащенными», - сообщил Президент.

По убеждению главы государства, необходимо менять устаревшие подходы в подготовке Вооруженных Сил и использовать новые методы, которые применяются странами НАТО. Именно для этого, отметил Президент, утверждены специальные программы подготовки и оснащения украинских военных.

Петр Порошенко высоко оценил действия аэромобильных войск во время проведения АТО. Он отметил, что Вооруженные Силы, Нацгвардия, пограничники, специальные отряды эффективно используют режим прекращения огня для повышения обороноспособности и эффективности армии.

Глава государства выразил убеждение, что украинское войско и в дальнейшем будет демонстрировать свои лучшие качества, а государство, в свою очередь, будет увеличивать поддержку оборонного комплекса и военных. «Государство перевело экономику на военные рельсы и отдает все, что может, для того, чтобы украинская армия была сильной», - подчеркнул он.

Президент вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне проведения антитеррористической операции.

Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены младший сержант Вадим Масовец, старший солдат Владимир Сиркив и старший солдат Андрей Шевчук.