Порошенко: На 14 октября запланированы провокации с целью срыва заседания Рады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на расширенном совещании по подготовке и проведению открытых, прозрачных и демократических выборов в Верховную Раду Украины 26 октября.

Во время совещания при участии председателя Верховной Рады Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка, главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, руководителей силовых ведомств глава государства отметил важность заседания парламента 14 октября, на котором планируется рассмотрение пакета важных для страны вопросов - пакета антикоррупционных законопроектов, законопроектов по обеспечению избирательных прав граждан, в том числе военнослужащих в зоне АТО, государственного бюджета.

«Нам известно, что планируется ряд мероприятий, которые не имеют ничего общего ни с демократией, ни со свободой, ни с защитой интересов Украины, ни с принципами Майдана и Революции достоинства. Я уверен, что нельзя позволить через механизмы такого давления дестабилизировать работу парламента, сорвать принятие ключевых законов, которые внесены во вторник в повестку дня», - подчеркнул президент.

Он отметил, что силовые структуры должны предотвращать подготовку таких мероприятий на начальном этапе.

«14 октября и те 2,5 недели, которые остались до выборов, – это персональная ответственность каждого руководителя силового ведомства за обеспечение мира и покоя украинских граждан», - заявил глава государства, подчеркнув ответственность силовиков за недопущение открытия «второго фронта внутри страны».

Читайте такжеПрезидент подписал закон о люстрации«Должны остановить подкуп и существенно увеличить ответственность. Кому-то это очень не нравится и кто-то через механизмы срыва заседания Верховной Рады хочет продолжать подкуп граждан, и через этот механизм попасть в состав нового парламента. Я, как президент и как гарант Конституции, обещаю, что сделаю все, что в моих силах, для того чтобы остановить эти процессы», - заявил Порошенко.

В свою очередь Яценюк выразил убеждение, что никому не удастся помешать работе Верховной Рады и принятию первостепенных законов по борьбе с коррупцией и обеспечению демократических выборов.

«Нет времени ожидать еще месяц или два для того, чтобы реально бороться с коррупцией, для принятия законодательства, которое предусматривает проведение честных и прозрачных выборов без гречки, без подкупа, с возможностью выбрать именно того, кого ты хочешь, а не того, за кого заплатили», - сказал он.

Турчинов призвал остановиться тех, кто планирует совершить провокации и сорвать подготовку к выборам, помешать принятию необходимых для страны законов.

«Именно под революционными лозунгами будут пытаться сорвать решения Верховной Рады, цель которых - стабилизировать ситуацию в стране, обеспечить реальную борьбу с коррупцией. Обращаюсь к тем, кто хочет совершить эти провокации, - остановитесь. У нашей страны достаточно сил, чтобы обеспечить правопорядок и работу центральных органов власти, в частности Верховной Рады Украины», - сказал Турчинов.