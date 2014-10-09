Обвинять бойцов "Прикарпатья" в Иловайской трагедии несправедливо – военный эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военнослужащих под Иловайском Донецкой области в августе.

«Я считаю несправедливым то, что батальон «Прикарпатье» и 51-ю мехбригаду называют виновными в ситуации. Они воевали не хуже и не лучше других мобилизованных частей. То, что они в течение нескольких месяцев сражались в неравных условиях, говорить о их некомпетентности - это верх несправедливости... Люди, которые находились неделями и месяцами под обстрелом легкой и тяжелой артиллерии, их какие-то негативные личные качества, они их уже давно искупили», - сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что обвинять какие-то отдельные подразделения означает снимать ответственность с людей, которые организовывали и управляли операциями.

По словам Бутусова, разведданные о присутствии российской группировки поступали задолго до Иловайского котла. В частности, последние разведданные были доложены командованию 23 августа о том, что в данном районе присутствуют как минимум 4-5 тактических батальонов противника. «Времени для оценки ситуации и принятия решения было предостаточно», - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеВ "Донбассе" рассказали, почему военные не пытались выбраться из Иловайского котла раньшеБутусов выразил удивление тем, что Министерство обороны Украины до сих пор не провело анализ и расследование иловайской ситуации. По его словам, во всем мире принято после проведения каких-либо боевых операций тщательным образом анализировать их планирование, выполнение и результат, чтобы в будущем обезопасить себя от ошибок. «А в нашей ситуации это особенно, если речь идет о боевых действиях с регулярными подразделениями войск Российской Федерации», - отметил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, 26 августа более 300 бойцов батальона «Прикарпатье» покинули боевые позиции под Иловайском и отбыли к месту постоянной дислокации в Ивано-Франковской области.

По данному факту было открыто уголовное производство. Командиру батальона было объявлено подозрение о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 409 (отказ от несения обязанностей воинской службы в боевой обстановке), ч. 1 ст. 426 (бездействие военной власти) и ч. 2 ст. 402 (неповиновение) Уголовного кодекса Украины.

Военная прокуратура Южного региона Украины проводит досудебное расследование по уголовному производству относительно всех военнослужащих батальона «Прикарпатье».

Сами бойцы утверждают, что батальон отошел из-за нехватки амуниции и боевой техники.

5 октября заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что следствие по делу о дезертирстве батальона «Прикарпатье» из-под Иловайска завершится в ближайшее время.