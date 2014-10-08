Военная прокуратура обвиняет в трагедии под Иловайском батальон "Прикарпатье"

Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает ТСН.

По мнению главного военного прокурора, батальон 326 военнослужащих покинул место несения службы, обнажил фланг и поехал через всю Украину домой со штатным оружием на школьных автобусах. При этом бойцы трижды не выполнили приказ остановиться от высшего руководства.

"Садимся на вертолет - командующий Сухопутных войск, я, мой первый заместитель - летим в Кировоград, Знаменку. Посадили в поле вертолет, идем к ним. Они перекрыли дорогу - мне стыдно это говорить, квантунская армия: кто пьяный, босые, вооруженные до зубов, с боевым комплектом гранат на поясе, направили РПГ на вертолет, и старший лейтенант Прочук, которому мы объявили подозрение, отдал команду стрелять", - рассказал Анатолий Матиос.

Читайте такжеРуководство МВД и Нацгвардии переложило всю ответственность за Иловайск на МинобороныПо словам Матиос, командующий Сухопутных войск приказал тогда батальона "Прикарпатье" прибыть к ближайшей воинской части, сдать оружие, пройти медицинское обследование, помыться, переодеться, получить билеты на поезд и централизованно отбыть домой. Но бойцы этого не сделали.

"Возможно, я слишком эмоционально говорю. Но органы местного самоуправления Ивано-Франковской области делают из них героев. Я не хочу сказать, что там все есть дезертирами, всегда есть поводырь и всегда есть те, кто идет за поводырем", - отметил он.

Читайте такжеПри выходе из Иловайска погибли 108 военнослужащихПо убеждению Матиоса, при назначении командира батальона ивано-франковский военный комиссар должен был успеть понять, что "этот человек любит алкоголь" и не может командовать таким количеством людей.