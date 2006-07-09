Около 150 человек погибли в авиакатастрофе в Иркутске

По последним данным, в авиакатастрофе в Иркутске аэробуса А-310 авиакомпании "Сибирь" погибли около 150 человек, сообщает NEWSru. В больницы доставлены, по разным данным, от 53 до 56 человек, выживших в катастрофе, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. 11 человек смогли самостоятельно покинуть горящий самолет. Из останков самолета уже извлечены тела 127 погибших. Спасатели продолжают извлекать тела погибших.

Авиакатастрофа произошла в 07:44 по местному времени (3:44 по киевскому) воскресенья. Самолет авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс Москва-Иркутск. При заходе на посадку лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонный забор и въехал в гаражные постройки. От удара кабина деформировалась, произошел взрыв, внутри салона начался пожар.

По данным авиакомпании "Сибирь", аэробус А-310 выполнял рейс 778 из столичного аэропорта "Домодедово", на борту самолета находились 200 человек - 192 пассажира и 8 членов экипажа. По другим данным, на борту самолета находились еще несколько человек, не значившихся в списках пассажиров.