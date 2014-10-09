Боевики украли украинскую технику и готовят провокации - СНБО
13:48, 09 октября 2014Политика
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Из Крыма на Донбасс для совершения провокаций переброшена техника с украинской маркировкой.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСНБО: Расширение зоны АТО не планируется (карта)"Отмечаем, что разведка зафиксировала переброску захваченной в оккупированном Крыму военной техники с украинской маркировкой. Кроме того, что это является откровенной кражей украинской собственности, речь идет о вероятности провокаций в виде обстрелов населенных пунктов Донбасса якобы из украинского оружия", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В частности, за прошедшие сутки они 33 раза обстреляли позиции украинских военных.
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