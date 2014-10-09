Боевики украли украинскую технику и готовят провокации - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСНБО: Расширение зоны АТО не планируется (карта)"Отмечаем, что разведка зафиксировала переброску захваченной в оккупированном Крыму военной техники с украинской маркировкой. Кроме того, что это является откровенной кражей украинской собственности, речь идет о вероятности провокаций в виде обстрелов населенных пунктов Донбасса якобы из украинского оружия", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В частности, за прошедшие сутки они 33 раза обстреляли позиции украинских военных.