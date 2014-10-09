За сутки боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 9.00 ситуация на востоке Украины остается сложной.

Боевики не прекращают попыток штурма Донецкого аэропорта, продолжают обстрелы позиций наших войск на его территории. Так, от 19.30 вчерашнего дня и до 4.00 сегодня террористы произвели четыре минометных удара по аэропорту в Донецке. Среди украинских военных потерь нет, среди враждебных сил потери уточняются.

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Также террористы осуществили обстрелы блокпостов украинских силовиков, которые охраняют ТЭС в городе Счастье, что обеспечивает электроэнергией Луганск.

Около 4.00 полсотни вооруженных террористов напали на блокпост в районе восточной части населенного пункта Богдановка.

Ранее сообщалось, что на Донбасс приехали 40 автобусов с боевиками из России - Тимчук.