Украинец впервые надел желтую майку лидера ”Тур де Франс”
10:56, 09 июля 2006Политика
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Он победил на 7 этапе велогонки
Украинский велогонщик Сергей ГОНЧАР впервые стал обладателем желтой майки лидера на многодневной велогонке «Тур де Франс».
Сегодня, он победил на 7 этапе велогонки, проехав 52 км. гонки с раздельным стартом за 1 час 1 минуту и 43 секунды.
Вторым на этапе стал Флойд ЛЕНДИС, проигравший украинскому спортсмену 1 минуту и 1 секунду.
Таким образом, С.ГОНЧАР стал первым в общем зачете велогонки «Тур де Франс».
«Тур де Франс» продлится еще две недели и закончится 23 июля.
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