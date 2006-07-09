Украинец впервые надел желтую майку лидера ”Тур де Франс”

Украинский велогонщик Сергей ГОНЧАР впервые стал обладателем желтой майки лидера на многодневной велогонке «Тур де Франс».

Сегодня, он победил на 7 этапе велогонки, проехав 52 км. гонки с раздельным стартом за 1 час 1 минуту и 43 секунды.

Вторым на этапе стал Флойд ЛЕНДИС, проигравший украинскому спортсмену 1 минуту и 1 секунду.

Таким образом, С.ГОНЧАР стал первым в общем зачете велогонки «Тур де Франс».

«Тур де Франс» продлится еще две недели и закончится 23 июля.