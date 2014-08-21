Канал "Звезда" сопроводил новость о Донбассе видеорядом о взрыве ракеты на Байконуре
Российские СМИ снова исказили и перекрутили факты по поводу ситуации на Донбассе. Видеоряд, которым сопровождалась новость о событиях в Украине, был снят на Байконуре.
Об этом сообщает пресс-центр СНБО. В ночь на 21 августа российская телерадиокомпания "Звезда" вооруженных сил РФ сообщила о том, что силы АТО в боях за Макеевку обстреляли город с ракетного комплекса "Точка-У".
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В сюжете говорится, что вооруженные силы Украины бомбят город для того, чтобы освободить его ко Дню независимости. Вдобавок, показывая видео, россияне угрожали Украине международным скандалом.
Однако, как обнаружили аналитики информационно-аналитического центра СНБО, видеоряд, демонстрирующий применение оружия массового поражения в Макеевке, которое якобы былоиспользовано украинскими военными, на самом деле касается другого события - взрыва российской ракеты 2 июля 2013 года на Байконуре (Казахстан).
На самом деле видео снималось в городке вблизи полигона, сказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко. "Макеевка и Байконур в России считаются одной и той же местностью", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 12 июня российские СМИраспространили информацию о том, что украинские силовики использовали фосфорные бомбы против мирного населения. В подтверждение этого российское ТВ использовало кадры, снятые в 2004 году в городе Эль-Фаллуджа в Ираке.