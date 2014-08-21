Канал "Звезда" сопроводил новость о Донбассе видеорядом о взрыве ракеты на Байконуре

Об этом сообщает пресс-центр СНБО. В ночь на 21 августа российская телерадиокомпания "Звезда" вооруженных сил РФ сообщила о том, что силы АТО в боях за Макеевку обстреляли город с ракетного комплекса "Точка-У".

Читайте такжеСБУ задержала на Закарпатье журналистку пропагандистского телеканала Russia Today

В сюжете говорится, что вооруженные силы Украины бомбят город для того, чтобы освободить его ко Дню независимости. Вдобавок, показывая видео, россияне угрожали Украине международным скандалом.

Однако, как обнаружили аналитики информационно-аналитического центра СНБО, видеоряд, демонстрирующий применение оружия массового поражения в Макеевке, которое якобы былоиспользовано украинскими военными, на самом деле касается другого события - взрыва российской ракеты 2 июля 2013 года на Байконуре (Казахстан).

На самом деле видео снималось в городке вблизи полигона, сказал пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко. "Макеевка и Байконур в России считаются одной и той же местностью", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 июня российские СМИраспространили информацию о том, что украинские силовики использовали фосфорные бомбы против мирного населения. В подтверждение этого российское ТВ использовало кадры, снятые в 2004 году в городе Эль-Фаллуджа в Ираке.