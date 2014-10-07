В Минобороны объяснили, почему нельзя отдать боевикам Донецкий аэропорт

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил советник министра обороны Украины Александр Данилюк, пишет Gazeta.ua.

"Защитники аэропорта сами говорят, что если начать отступать, то придется сдать не только те позиции, которые у нас есть, но и в конце концов защищать Киев", - отметил Данилюк.

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По его словам, существует четкая позиция: украинские Вооруженные силы не осуществляют наступательных операций, но и не сдают имеющиеся позиции.

"Те позиции, которые мы удерживаем сегодня, должны быть защищены", - подчеркнул советник министра.

Особенно важную роль здесь, по его убеждению, играет территория именно аэродрома в Донецке, так как "кто будет удерживать аэродром, тот и будет хозяином территории".