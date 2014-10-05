Спецмиссия ОБСЕ по мониторингу ситуации на Донбассе пробудет в Украине минимум полгода - спикер

Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявил представитель специальной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

По его словам, сегодня в Украину должны доставить два из четырех беспилотников, которые должны помочь представителям ОБСЕ более тщательно мониторить ситуацию на той территории Донбасса, где идут активные боевые действия.

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Боцюркив уточнил, что миссия мониторит ситуацию по приглашению украинского правительства. Именно эта миссия, как договорились в Минске 5 сентября, должна была контролировать режим прекращения огня на Востоке. А также вместе с представителями Украины и России определить границу между территориями, захваченными боевиками и остальной Украины.

Представитель специальной миссии прокомментировал информацию о том, что россияне-представители ОБСЕ будто бы встречаются в ресторанах с боевиками и ведут переговоры. Спикер сослался на то, что это, мол, дезинформация, которая распространяется через соцсети. Однако пообещал, что ОБСЕ изучит этот вопрос, но подчеркнул, что ОБСЕ не сотрудничает с террористами.