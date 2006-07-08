В БЮТ не исключают инициативу импичмента от коалиции

В Блоке Юлии Тимошенко не исключают, что новосозданная коалиция Партии регионов, СПУ и КПУ может инициировать импичмент Президента Украины, заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде народный депутат от БЮТ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, новая коалиция будет работать против Президента Виктора ЮЩЕНКО, она «зажмет его в тисках».

В.КАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что позиция БЮТ на сегодня – дальнейшее сотрудничество с Президентом, «указывая одновременно на ошибки, которые он делает».

«На взгляд наших юристов, у Президента есть сегодня юридическое право распустить парламент. 30 дней прошло, и коалиция за это время не была создана. Это позиция БЮТ», - отметил В.КАЛЬЧЕНКО.