Завтра миссия ОБСЕ на Донбассе получит два беспилотника - Климкин

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Завтра у нас будет два дрона - эффективные средства мониторинга для ОБСЕ", - заявил министр.

Читайте такжеОБСЕ признает свою вину в допуске посторонних лиц в авто миссии в ДонецкеОднако, он также отметил, что беспилотников нужно больше и работа в связи с этим продолжается.

Завтра у нас буде два дрони - ефективні засоби моніторингу для ОБСЄ. Але потрібно більше. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 октября 2014

Как сообщал УНИАН, прибытие в Украину первых беспилотников для ОБСЕ было анонсировано Президентом Украины Петром Порошенко во время его пресс-конференции.