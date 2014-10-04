Завтра миссия ОБСЕ на Донбассе получит два беспилотника - Климкин

15:44, 04 октября 2014
Политика
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Завтра представители миссии ОБСЕ на Донбассе получат два беспилотных летательных аппарата.

flickr.com/vaguardpao

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Завтра у нас будет два дрона - эффективные средства мониторинга для ОБСЕ", - заявил министр.

Читайте такжеОБСЕ признает свою вину в допуске посторонних лиц в авто миссии в ДонецкеОднако, он также отметил, что беспилотников нужно больше и работа в связи с этим продолжается.

Как сообщал УНИАН, прибытие в Украину первых беспилотников для ОБСЕ было анонсировано Президентом Украины Петром Порошенко во время его пресс-конференции.

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