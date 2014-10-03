Украина заявляет о наличии доказательств убийства сотрудника Красного Креста боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Нью-Йорке.

Посол сообщил, что в пятницу ожидается отчет мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека.

"Но мы имеем предварительный отчет, с которым нас ознакомили, и мы получили оттуда серьезные доказательства, что обстрел велся со стороны террористов", - сказал Сергеев, прокомментировав гибель сотрудника Красного Креста.

Читайте такжеВ ЕС шокированы убийством сотрудника Красного Креста в ДонецкеТакже он сообщил, что согласно полученной информации, украинская сторона не находились в радиусе возможного обстрела на тот момент, когда погиб представитель Красного Креста.

Кроме того, он подчеркнул, что будет проведено открытое и полное расследование этого инцидента в сотрудничестве с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и мониторинговой миссией ООН.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 2 октября в результате обстрела боевиками погиб от осколочных ранений сотрудник Международного Комитета Красного Креста.