Балога считает звонок Путина Ющенко «вежливым предупреждением»

Руководитель президентского Секретариата Виктор Балога прокомментировал телефонный разговор Виктора Ющенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Инициативный телефонный звонок Владимира Путина можно рассматривать как вежливое партнерское предупреждение и признак стремления российской стороны к урегулированию существующих газовых проблем. В то же время Россия не намерена продолжать сотрудничество, которое оборачивается для нее финансовыми потерями. Трудно осуждать наших соседей за такую позицию. Очевидно, усилия нашего правительства относительно полного и своевременного расчета за газ были недостаточными. Как выяснилось, Кабмину мало двух недель для уплаты по счетам, хотя и цена была определена, и все возможности были созданы.

Прекращение поставок российского газа наносит ощутимый удар по выполнению нашей страной обязательств относительно транспортировки топлива в Европу. Таким образом, непогашенный долг перед «Газпромом» создает напряженность во взаимоотношениях сразу на двух направлениях - российском и европейском", цитирует Балогу "Дело"