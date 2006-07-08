Лидер Регионов отправился на переговоры с ”темной лошадкой”

В понедельник, 10 июля, станут известны результаты переговоров о создании широкой коалиции в формате Партии регионов, СПУ, КПУ и «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после Всеукраинского форума депутатов всех уровней от Партии регионов сообщил журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он сейчас отправляется на переговоры по данному вопросу, не уточнив при этом, с кем именно будут вестись переговоры.

На вопрос о том, на какие компромиссы готова пойти Партия регионов в переговорах с «Нашей Украиной», В.ЯНУКОВИЧ ответил, что у Партии регионов и «Нашей Украины» нет существенных расхождений, «а есть незначительные детали».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, вчера политсовет Партии регионов принял решение об открытости новой коалиции для других политических сил и фракций.

Комментируя возможность выдвижения иной кандидатуры на пост премьер-министра (новая коалиция предлагает на эту должность именно В.ЯНУКОВИЧА) в случае создания широкой коалиции с участием «Нашей Украины», он подчеркнул: «Невозможно».