В Крыму оккупанты задержали украинского журналиста и допрашивали его несколько часов

Сегодня в городе Джанкой АР Крым полиция задержала корреспондента херсонской газеты «Новый день» Олега Батурина.

Как сообщили УНИАН в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины, на вокзале Джанкоя, когда журналист должен был возвращаться домой из командировки, к нему подошел наряд российской полиции с требованием предъявить документы. После того, как журналист показал их, он был задержан для проверки, не фальшивые ли документы, говорится в сообщении.

Читайте такжеНезависимые СМИ в аннексированном Крыму ждут санкции

По данным НМПУ, после задержания журналиста несколько часов допрашивали. После этого его отпустили, но документы и мобильный телефон оставили в райотделе.

Сейчас Батурин находится в квартире у своих крымских друзей. Через день он должен зайти в отдел полиции, где ему обещали вернуть отобранное, отметили в медиа-профсоюзе.

В то же время родственники журналиста считают, что существует риск его повторного задержания, добавили в НМПУ и заверили, что примут меры, чтобы не допустить задержания.