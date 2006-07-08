Янукович заявляет, что достиг понимания с Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на встрече 7 июля достиг понимания с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о необходимости объединять Украину и создавать широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам сегодня после завершения Всеукраинского форума депутатов всех уровней от Партии регионов.

«Встреча с Виктором ЮЩЕНКО была спокойной, а разговор взвешенным, с пониманием того, что нужно объединить Украину и создавать широкую коалицию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.