Комбат "Днепра" рассказал, что самое страшное было в Иловайске

Об этом он сказал сегодня во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском.

"Вы знаете что самое страшное было в Иловайске? Не только то, что погибли наши собратья, а то что в нас поверили люди, которые там живут. Не надо было освобождать, чтобы потом сдавать", - сказал Береза

" В чем уникальность иловайской операции? Мы зашли туда не благодаря, а вопреки, имея на вооружении лишь стрелковое оружие. Тем не менее мы уничтожили достаточное количество сил врага" - добавил он.

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Комбат подчеркнул, что добровольческие батальоны из-за отсутствия поставок боезапасов были вынуждены с помощью стрелкового оружия давать отпор российским танкам Т-72Б, стреляя на поражение в оптические прицелы танков или места визуального контроля за местностью, которую осуществляет экипаж боевой машины.

По словам Березы трагедия Иловайска - это "след русской регулярной армии".

Комбат отметил, что "данные разведки говорили об их входе, но мы не готовы были воевать с регулярной российской армией. Но все равно мы с автоматами напали на русские танки".