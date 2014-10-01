Гелетей и Муженко отказались комментировать Иловайскую трагедию в открытом режиме и покинули заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Гелетей объяснил, что по прибытии на заседание ВСК он ожидал, что сегодня с членами комиссии, с экспертами спокойно обсудят вопросы, в том числе, которые имеют гриф секретности.

Читайте такжеГелетей говорит, что силы АТО под Иловайском остановили продвижение войск РФ “Когда глава комиссии начинает по тем ответам, которые мы предоставляли, задавать вопросы для широкой общественности, то это неприятные вещи, потому что за каждым абзацем, за каждым предложением стоит, возможно, и жизнь людей, и им может угрожать обычная опасность. Именно поэтому в вопросах таких боевых действий, таких операций не может даваться оценка политиками””, - сказал Гелетей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, на заседании ВСК Гелетей настоял на том, чтобы все доклады относительно Иловайского котла временная парламентская комиссия слушала в закрытом режиме, поскольку подавляющее большинство информации является секретной.

Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.

Российские войска обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.