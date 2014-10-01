Украина должна утвердить национальный план по защите прав человека - Муйжниекс
Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс заявляет, что Совет Европы ожидает от украинской власти утверждения национального плана по защите прав человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар Совета Европы сказал во время дебатов о ситуации в Украине на заседании ПАСЕ в Страсбурге.
Комиссар отметил, что международное сообщество должно обеспечить необходимую поддержку Украине в проведении реформ в области защиты прав человека.
В частности, он считает, что предоставление этой помощи должно быть обусловлено четкими требованиями к украинской власти. “Мы надеемся, что украинцы утвердят национальный план действий по защите прав человека”, - сказал Муйжниекс.
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Он также отметил, что международное сообщество должно настаивать на активном привлечении представителей гражданского общества к процессу проведения необходимых реформ.
Кроме того, Муйжниекс считает, что гражданское общество должно осуществлять контроль над действиями украинской власти в соблюдении ею необходимых требований.