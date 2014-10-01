Украина должна утвердить национальный план по защите прав человека - Муйжниекс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар Совета Европы сказал во время дебатов о ситуации в Украине на заседании ПАСЕ в Страсбурге.

Комиссар отметил, что международное сообщество должно обеспечить необходимую поддержку Украине в проведении реформ в области защиты прав человека.

В частности, он считает, что предоставление этой помощи должно быть обусловлено четкими требованиями к украинской власти. “Мы надеемся, что украинцы утвердят национальный план действий по защите прав человека”, - сказал Муйжниекс.

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Он также отметил, что международное сообщество должно настаивать на активном привлечении представителей гражданского общества к процессу проведения необходимых реформ.

Кроме того, Муйжниекс считает, что гражданское общество должно осуществлять контроль над действиями украинской власти в соблюдении ею необходимых требований.