Die Presse: никакого устойчивого мира, пока Путин разжигает конфликт

В статье Тимофея Гаврилова под названием "Никакого устойчивого мира, пока Путин разжигает конфликт", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что стоит на кону в конфликте на востоке Украины.

16 сентября, Европейский и украинский парламент синхронно ратифицировали большинством голосов Соглашение об ассоциации. Украинское гражданское общество видит в этом возможность для модернизации своей страны - как экономической, так и общественно-институциональной, ключевое слово: демократия.

Демократическая страна на непосредственной границе воспринимается президентом России Владимиром Путиным как угроза для его режима. Когда марионетка Путина в Киеве, Виктор Янукович, был свергнут народом, правитель в Кремле перешел к непосредственной агрессии против Украины: медийной, экономической, политической и военной. Называем мы это гибридной войной или как-то по-другому, ничто не меняет тот факт, что это война.

Международные институты оказались неготовыми к российской агрессии. В то время как Украина приветствует каждый вариант, который может принести мир, но без ущерба для ее целостности и суверенитета, Путин использует любую возможность для дальнейшего ослабления Украины.

Мир из уважения

Пока Россия не выведет полностью свои войска вместе с оружием из Украины и не будет воспринимать Украину как суверенное государство, устойчивого мира быть не может. Взаимное уважение может привести к такому миру. Если вымогательство, угрозы и убийства, как инструменты политики, будут негласно допускаться, мы получим в ближайшее время новые ГУЛАГи.

То, что происходит в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, больше, чем что-то просто "очень тревожное". На территориях восточной Украины, оккупированных российскими военными и сепаратистами, людей унижают, избивают, пытают, похищают, убивают. Обхождение руководства России со своими погибшими солдатами в Украине, разрушение местной инфраструктуры на оккупированных территориях - в частности, водного, энергетического и медицинского обеспечения - и обстрел жилых районов со стороны сепаратистов показывают, что для Путина люди ничего не стоят.

Тяжелые времена в Крыму

Заброшенный СМИ ввиду событий в Восточной Украине Крым, между тем, переживает такие тяжелые времена, как при депортации крымских татар Сталиным. То, что началось как грубое нарушение международного права, все больше превращается в катастрофу.

Крымские татары и все, кто не согласен с тем, что происходит на полуострове, преследуются правосудием, на них нападают "неизвестные" и с ними жестоко обращаются. Между тем, им угрожают депортацией. Свобода слова и прессы в прошлом. На здании парламента в Симферополе вместо табличек на трех языках висит только одна - на русском.

То, что на самом деле произошло в 1954 году, тщательно внесено в протоколы. То, что соответствующие протоколы в течение десяти лет больше не доступны, косвенно указывает на то, что аннексия Крыма планировалась в течение длительного времени.

К тому же, передача Крыма не была подарком Никиты Хрущева Украине. Передача была проведена Верховным Советом России, Украины и бывшего Советского Союза с соблюдением необходимых процедур. Взамен Российская Федерация получила украинскую территорию возле Таганрога, размером как Крымский полуостров.