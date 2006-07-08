Мороз: мы интеллигентно и безукоризненно прекратили интригу

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ объясняет создание парламентской коалиции с Партией регионов неопределенной позицией «Нашей Украины» в ходе переговоров о создании демократической коалиции (в формате СПУ-БЮТ-«Наша Украина»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на Всеукраинском собрании депутатов от Партии регионов всех уровней.

«Мы стремились создать демократическую коалицию с выходом на широкую коалицию, но я видел, что одна из сторон хотела той широкой коалиции, чтобы попутно расправиться со своими партнерами. А потом еще виноватыми сделать социалистов», - сказал он.

А.МОРОЗ подчеркнул, что СПУ взяла на себя роль консолидирующего звена «и прекратила интригу, которая тянулась на протяжении двух месяцев». «Прекратила в правовом отношении безукоризненно, и откровенно говоря, интеллигентно», - сказал он.

Председатель ВР поблагодарил за мужественный шаг одного из лидеров Партии регионов Николая АЗАРОВА, который вместе с ним 6 июля баллотировался на должность спикера.

Как сообщал УНИАН, 7 июля была создана новая, Антикризисная коалиция, в состав которой вошли Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии Украины.

Раньше соглашение о создании Коалиции демократических сил подписывали БЮТ, "Наша Украина" и СПУ.