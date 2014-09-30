Reuters приводит новые данные о прямом военном вмешательстве России в Украину

Один из обменянных в воскресенье 28 сентября украинских солдат, назвавшийся Алексеем Кошеленко, рассказал, что 25 августа он был взят в плен в Иловайске Донецкой области бойцами десантно-штурмового батальона из Костромы, о чем они сами ему и сказали.

Другой из освобожденных военных – солдат Андрей Крупа рассказал, что также попал в плен к российским десантникам 25 августа, в том же районе, около поселка Зеркальный.

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Министерство обороны России в понедельник 29 сентября отказалось комментировать агентству Reuters эту информацию.

Напомним, 30 украинских военных были освобождены в воскресенье к северу от Донецка.

Обмен пленными стал одним из условий договоренностей о прекращении огня в зоне конфликта, достигнутых на встрече контактной группы в Минске 5 сентября.

Источник Радио Свобода