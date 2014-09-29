Херсонские активисты протестуют против назначения в ОГА бывшего заместителя Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом общественные активисты заявили на пресс-конференции в Киеве.

Активисты заявляют, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Путилов, несмотря на протесты, пытается назначить Татарова своим заместителем.

По словам руководителя творческого объединения «Каховский плацдарм» Сергея Цигипы, после акции протеста общественности против назначения Татарова заместителем председателя ОГА - руководителем аппарата, которая состоялась в Херсоне, Путилов отозвал из Кабинета министров соответствующее представление и передал документы по Татарову в Люстрационный комитет. При этом Цигипа подчеркнул, что пока не вступил в силу закон о люстрации, Люстрационный комитет, по сути, является общественной организацией, которая не имеет полномочий заблокировать подобное назначение.

Читайте также"Регионалы" и коммунисты хотят обжаловать закон о люстрации в Конституционном суде - СМИПри этом Цыгипа продемонстрировал журналистам текст представления на назначение, в котором нет ни слова о деятельности Татарова в период Майдана, когда он работал на должности заместителя Захарченко.

По словам Цигипы, «15 сентября он (Татаров - УНИАН) уже принял присягу госслужащего. То есть это говорит о том, что он уже без 5 минут чиновник. Но после серии пресс-конференций удалось добиться, что губернатор Путилов на встрече с активистами херсонского Майдана оправдывался: он сказал, что Татаров по его поручению находится в зоне АТО, где занимается обменом пленных. Но оказалось, что в Мариуполь он не доехал, а появился там только через несколько дней. Получается, что любого палача из команды Януковича можно привезти на один день в Мариуполь, а потом возвращаться во власть. Для нас это абсолютно неприемлемо».

В свою очередь, активист Автомайдана Юрий Тибенко подчеркнул, что в случае, если глава Херсонской ОГА будет настаивать на назначении Татарова, местные активисты устроят «люстрацию в помойке», и «пусть тогда попробует занять эту должность».

Напомним, Олег Татаров осенью 2013 - зимой 2014 годов был начальником Главного следственного управления МВД Украины и курировал уголовные дела против евромайдановцев.