ЦИК зарегистрировала в кандидаты раненного бойца прямо в госпитале
Центральная избирательная комиссия сделала исключение для раненого в ходе АТО бойца батальона ”Днепр-1” Артема Кравченко, который не смог принести лично и сдать в комиссию документы для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах.
Как передает корреспондент, соответствующее решение о его регистрации было принято на заседании в воскресенье.
Он был зарегистрирован в ОИУ номер 34, (Днепропетровская область). Кравченко служит в подразделении патрульной службы милиции личного назначения ГУ МВД в Днепропетровской области - батальон ”Днепр-1”.
Как отметил во время заседания председатель ЦИК Михаил Охендовский, Кравченко получил три пулевых ранения во время военных действий в зоне АТО и сейчас находится на лечении в Днепропетровском госпитале, поэтому не смог принести документы для регистрации лично в ЦИК.
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По словам председателя комиссии, Кравченко предоставил медицинские справки, которые подтвердили невозможность лично подать документы, поэтому было принято решение направить в госпиталь сотрудника ЦИК, который и принял у бойца документы для регистрации и привез их в канцелярию ЦИК.
Охендовский также выразил уверенность, что зарегистрировав Кравченко, комиссия не нарушила норм закона.