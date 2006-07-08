Кушнарев открыл секрет «высшего пилотажа в политике»

Заместитель лидера фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что его фракция решила голосовать за кандидатуру лидера СПУ Александра МОРОЗА на пост спикера в самый последний момент.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Еще с утра мы собирались голосовать за Николая АЗАРОВА», - сказал он.

При этом Е.КУШНАРЕВ отметил, что контакты представителей Партии регионов с представителями «оранжевых» фракций позволяли сохранять надежду на то, что Н.АЗАРОВ в конкурентной борьбе с Петром ПОРОШЕНКО может получить необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным на пост председателя Верховной Рады.

Однако, отметил депутат, после того как П.ПОРОШЕНКО снял свою кандидатуру, а на пост спикера была также выдвинута кандидатура А.МОРОЗА, были проведены консультации как внутри партии, так и с представителями СПУ и КПУ на предмет возможности создания коалиции в новом формате, в случае отказа Партии регионов от претензий на пост спикера.

По словам Е.КУШНАРЕВА, Н.АЗАРОВ сам предложил снять свою кандидатуру с голосования уже после того, как депутаты ушли на перерыв для подготовки Счетной комиссией макета бюллетеня для голосования.

«И Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) сказал, что снимет свою кандидатуру, но мы приняли решение не снимать кандидатуру», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

В результате, по его словам, сложилась ситуация, при которой Партия регионов получила возможность сформировать парламентскую коалицию в новом формате.

«Это высший пилотаж в политике, - сказал депутат.