В Мариуполе поваленные ураганом деревья разобрали на дрова для военных

Боевики возобновили обстрелы украинских блокпостов вблизи Мариуполя. Враг из артиллерии целился в укрепления на въезде в восточной части города, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По сообщению штаба обороны Мариуполя, военные в ответ открыли огонь из "Града". Пострадавших с нашей стороны нет.

Такие обстрелы солдаты объясняют попыткой злоумышленников обнаружить слабые места в защите города. Но с обороной оказалось все в порядке.

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За последнее время ее здесь значительно усилили. Благодаря этому удавалось уже не раз выстоять и в обстрелах, и предупредить проникновение в Мариуполь разных диверсионных групп и провокаторов.

По сообщению СНБО, в городе сейчас также работает контрразведка СБУ. Наши силовики хорошо владеют информацией о любых попытках штурма или подготовках к нему. И в случае значительной угрозы в любой момент в город на подмогу будет направлено еще и тяжелое вооружение.

В целом, ситуация в городе вполне контролируемая. Угрозы для жителей нет.

Вообще Мариуполь, несмотря на звуки залпов, продолжает жить привычной жизнью.

В субботу горожане, к примеру, занимались уборкой. На субботнике устраняли последствия недавней стихии.

Интересно, что в поваленных непогодой деревьях волонтеры и простые жители также нашли пользу. Их собирали, пилили и собирались доставлять на блокпосты военным, чтобы укрепляться или согреваться.

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"Коммунальные службы работают, но почему бы не подключиться волонтерам, жителям города", - говорит волонтер Диана Берг.

В Мариуполе недавно появился еще один добровольческий батальон, куда вошли как опытные профессиональные военные, так и те, кого они могут научить.