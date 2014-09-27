В Мариуполь привезли 2 тонны гуманитарной помощи для переселенцев
12:38, 27 сентября 2014Общество
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Вчера в Мариуполь привезли 2 тонны гуманитарной помощи для переселенцев из зоны проведения Антитеррористической операции.
Для переселенцев в Мариуполь привезли гумдопомогу / УНИАН
Об этом сообщает мариупольский сайт «0629» со ссылкой на Фонд помощи раненым и семьям погибших.
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Гуманитарная помощь доставлена в Мариупольскую городскую организацию Общества Красного Креста и Фонд помощи раненым и семьям погибших. Там она будет распределена между переселенцами.
Кроме того, привезли более 100 комплектов шарфов, рукавиц и шапочек для маленьких переселенцев.
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