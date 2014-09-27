В Мариуполь привезли 2 тонны гуманитарной помощи для переселенцев

Об этом сообщает мариупольский сайт «0629» со ссылкой на Фонд помощи раненым и семьям погибших.

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Гуманитарная помощь доставлена в Мариупольскую городскую организацию Общества Красного Креста и Фонд помощи раненым и семьям погибших. Там она будет распределена между переселенцами.

Кроме того, привезли более 100 комплектов шарфов, рукавиц и шапочек для маленьких переселенцев.