Меджлис может провести Курултай в Киеве или в Стамбуле

Меджлис крымскотатарского народа рассматривает варианты мест проведения следующего Курултая. Об этом шла речь в ходе заседания Меджлиса 27 сентября.

Проведение очередной сессии Курултая крымскотатарского народа до конца этого года, по словам руководителя Секретариата Меджлиса Дилявера Акиева, возможно и в Турции. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на агентство QHA.

«Варианты такие – это Крым, Киев, Турция – Стамбул», – сказал Акиев.

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Как сообщали Крым.Реалии, после запрета на въезд в Крым лидерам крымскотатарского народа и ареста здания, в котором располагался представительный орган, в кулуарах заговорили о возможной смене руководства Меджлиса под диктовку «властей».

Среди вероятных претендентов на пост нового главы называют «вице-спикера» «Госсовета» Ремзи Ильясова. В самом Меджлисе сомневаются, что инициаторам планируемых перестановок удастся достичь цели. Эксперты, в свою очередь, по-разному оценивают возможности сторон.

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Отсутствие в Крыму не первый месяц народного депутата Украины Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова по причине запрета на въезд на территорию полуострова, а также недавний арест имущества благотворительной организации «Фонд «Крым», на балансе которой находится здание на улице Шмидта в Симферополе, 2, где размещался представительный орган, дали очередной повод для разговоров о грядущих изменениях в самом Меджлисе.