Le Monde: "Большая семерка" угрожает Москве новыми санкциями

18:16, 26 сентября 2014
Политика
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Министры иностранных дел одних из самых развитых стран мира призвали Россию "выполнять свои обязательства относительно режима прекращении огня".

REUTERS

В статье под названием ""Большая семерка" угрожает Москве новыми санкциями", опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что лидеры "Большой семерки" грозились ввести новые санкции в отношении России накануне возобновления в Берлине в пятницу 26 сентября переговоров между представителями России, Украины и Европейского союза о поставках российского газа в Европу.

Встретившись в Нью-Йорке, министры иностранных дел одних из самых развитых экономик мира – Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии, Великобритании – а также главный дипломат ЕС Кэтрин Эштон в четверг призвали Россию "выполнять свои обязательства относительно режима прекращении огня, согласно Минскому договору, уважая суверенитет Украины".

В противном случае, они будут вынуждены ввести новый раунд санкций против Москвы в дополнение к уже принятым в прошлые месяцы мерам со стороны США и ЕС. «Санкции не являются основной целью. Они могут быть отменены, если Россия будет выполнять свои обязательства», – уточнили они.

$5,3 млрд долга

В середине июня Россия сократила поставки газа в Украину, которая отказывается платить по завышенным ценам, которые установил российский газовый гигант компания "Газпром" в связи с кризисом между Москвой и Киевом. Украина не оплатила счета на сумму $5,3 млрд. 

Фото УНИАН

Трехсторонние переговоры должны помочь урегулировать этот спор и гарантировать обеспечение поставок газа в ЕС, который зависит на 30% от российского газа, половина которого транспортируется через Украину.

На фоне этого, оператор венгерской газотранспортной сети FGSZ сообщил в четверг, что реверс газа в Украину был приостановлен по техническим причинам ​​на неопределенный срок, что Киев назвал "неожиданным и необъяснимым" шагом, по словам представителей украинской государственной компании "Нафтогаз".

Закрытие границы

В голосе президента Украины Петра Порошенко появилось больше оптимизма после пяти месяцев войны на востоке страны. Он считает, что худшее в этом конфликте уже позади и снова требует от России прекратить поддерживать пророссийских мятежников в их желании сделать регион независимым.

За месяц до досрочных парламентских выборов глава государства провел свою ​​первую большую пресс-конференцию с момента его избрания в конце мая, чтобы сообщить, что Украина подаст заявку на членство в Европейском союзе после 2020 года.

Тем не менее, показав свое недоверие к России, он подписал в четверг указ о закрытии границы между Украиной и Россией для того, чтобы, по словам высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины, помешать российским диверсантам проникать на украинскую территорию.

фото novayagazeta-ug.ru

Как сообщили украинские власти, эта мера направлена на то, чтобы остановить поток оружия и боевиков из России, хотя она не может быть полностью эффективной, поскольку пророссийские мятежники контролируют часть границы – 260 из 2000 км сухопутной границы между двумя странами.

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