Le Monde: "Большая семерка" угрожает Москве новыми санкциями

В статье под названием ""Большая семерка" угрожает Москве новыми санкциями", опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что лидеры "Большой семерки" грозились ввести новые санкции в отношении России накануне возобновления в Берлине в пятницу 26 сентября переговоров между представителями России, Украины и Европейского союза о поставках российского газа в Европу.

Встретившись в Нью-Йорке, министры иностранных дел одних из самых развитых экономик мира – Германии, Канады, США, Франции, Италии, Японии, Великобритании – а также главный дипломат ЕС Кэтрин Эштон в четверг призвали Россию "выполнять свои обязательства относительно режима прекращении огня, согласно Минскому договору, уважая суверенитет Украины".

В противном случае, они будут вынуждены ввести новый раунд санкций против Москвы в дополнение к уже принятым в прошлые месяцы мерам со стороны США и ЕС. «Санкции не являются основной целью. Они могут быть отменены, если Россия будет выполнять свои обязательства», – уточнили они.

$5,3 млрд долга

В середине июня Россия сократила поставки газа в Украину, которая отказывается платить по завышенным ценам, которые установил российский газовый гигант компания "Газпром" в связи с кризисом между Москвой и Киевом. Украина не оплатила счета на сумму $5,3 млрд.

Трехсторонние переговоры должны помочь урегулировать этот спор и гарантировать обеспечение поставок газа в ЕС, который зависит на 30% от российского газа, половина которого транспортируется через Украину.

На фоне этого, оператор венгерской газотранспортной сети FGSZ сообщил в четверг, что реверс газа в Украину был приостановлен по техническим причинам ​​на неопределенный срок, что Киев назвал "неожиданным и необъяснимым" шагом, по словам представителей украинской государственной компании "Нафтогаз".

Закрытие границы

В голосе президента Украины Петра Порошенко появилось больше оптимизма после пяти месяцев войны на востоке страны. Он считает, что худшее в этом конфликте уже позади и снова требует от России прекратить поддерживать пророссийских мятежников в их желании сделать регион независимым.

За месяц до досрочных парламентских выборов глава государства провел свою ​​первую большую пресс-конференцию с момента его избрания в конце мая, чтобы сообщить, что Украина подаст заявку на членство в Европейском союзе после 2020 года.

Тем не менее, показав свое недоверие к России, он подписал в четверг указ о закрытии границы между Украиной и Россией для того, чтобы, по словам высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины, помешать российским диверсантам проникать на украинскую территорию.

Как сообщили украинские власти, эта мера направлена на то, чтобы остановить поток оружия и боевиков из России, хотя она не может быть полностью эффективной, поскольку пророссийские мятежники контролируют часть границы – 260 из 2000 км сухопутной границы между двумя странами.