СБУ заявляет, что Харьков очищен от диверсантов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

22 сентября с.г. на конспиративной квартире в г.Харьков задержан лидер созданной иуправляемой российскими спецслужбами организации «Борьба», гражданина Украины по прозвищу «Игнат».

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Установлено, что задержанный координировал противоправную деятельность членов террористическо-экстремистской группы от имени т.н. «Красной народной Армии».

Во время обыска в квартире злоумышленника в г. Харькове изъята граната РГД и бронежилет, которые он намеревался использовать для прикрытия во время преследования от правоохранителей после выполнения задания.

В мобильном телефоне обнаружены многочисленные фото железнодорожных путей и мостов, изъяты телефонные карты разных мобильных операторов и мобильные телефоны, а также антиукраинскую литературу.

Установлено, что главарь преступной группировки в июне с.г. в АР Крым от актива пророссийских формирований, которые координируют деятельность сепаратистов и террористов с Симферополя, Феодосии и Ялты, получил инструкции, задачи и средства в сумме более 50 тысяч долларов США для совершения террористических актов и сепаратистских действий в Украине.

В частности, было запланировано проведение 26 сентября взрывов возле помещений ОГА в Харькове и Днепропетровске, а также развешивание на административных зданиях флагов РФ и т.н. «Новороссии».

В этот же день была обезврежена другая подрывная группа под руководством гражданина Украины «К», который по заданию спецслужб РФ готовил совершения террористических актов на объектах жизнеобеспечения и распространял материалы сепаратистского характера по изменению границ территории Украины.

Задержанный с марта 2014 года принимал активное участие в антиукраинских акциях в юго-восточных регионах Украины. Соответствующие инструкции и финансирование постоянно получал от инструкторов ФСБ РФ.

Во время обысков по месту жительства изъято 2 гранаты РГД и другое военное снаряжение, компьютерную технику, которая использовалась для пророссийской пропаганды и онлайн связи с координаторами противоправных действий из числа представителей РФ, профессиональную рацию, флаги «Новороссии», 150 экземпляров газеты «Новороссия», а также удостоверение журналиста российского телеканала «ОТВ».

Для вывешивания российской символики и организации противоправных акций в Украине гражданин «К» от своих российских кураторов получил денежные средства в сумме 20 тысяч и 35 тысяч гривен соответственно.

В рамках уголовных производств, зарегистрированных по ст.ст. 110 и 258 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Командиры подрывных групп во время проведения процессуальных действий признали свою причастность к противоправной деятельности и дали изобличающие показания о координации их действий представителями российских спецслужб.