Отряды территориальной обороны доказали свою эффективность во многих странах, - эксперт

«Интересен опыт Балтийских стран, где сразу после обретения ими независимости в 1991 году были созданы войска территориальной обороны. По этой модели построены вооруженные силы Швейцарии, также можно назвать Национальную гвардию США. В Израиле также похожая модель, там люди живут дома, у них есть оружие, и при тревоге все выдвигаются на точку сбора и обороняют свою территорию, дожидаясь подхода регулярной армии», - отметил эксперт.

По его словам, подразделения территориальной обороны должны состоять из добровольцев, получивших базовую военную подготовку во время срочной службы.

«Территориальная оборона должна быть исключительно добровольческой, и люди туда должны идти после срочной службы, уже получив какую-то базовую военную подготовку. Человек живет своей жизнью, но при этом состоит в отряде территориальной обороны, получает оружие, которое может храниться или у него дома, или в общей оружейной комнате. Очень важно, что эта служба должна быть на 100% идеологически мотивированной, человек должен быть патриотом своей страны», - подчеркнул Самусь.

Он также отметил, что такие подразделения могут выполнять не только военную функцию.

«Это может быть борьба с последствиями стихийных бедствий, борьба с пожарами, оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Но самое главное – подготовка своего района или населенного пункта к обороне от врага. Ведь у нас, когда начался конфликт с Россией, оказалось, что даже бомбоубежищ фактически нет, настолько они все запущены», - сказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, такие отряды территориальной обороны могут стать стержнем патриотического воспитания населения.

«Люди могут собираться, проводить различные мероприятия, общаться, и решать не только военные вопросы, но и насущные вопросы своей общины», - уверен Самусь.

Как сообщалось, о необходимости формирования во всех регионах Украины отрядов территориальной самообороны ранее заявляло ВО «Свобода».

Такие отряды уже сформированы в тех областях, где облгосадминистрации после смены власти возглавили представители «Свободы» - в Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской и Тернопольской областях.