Опрос показал, что в Раду проходят четыре партии

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Международным фондом избирательных систем (IFES) с 5 по 13 сентября 2014 года. Результаты опроса представил на пресс-конференции в УНИАН директор отдела мониторинга, оценки и социологических исследований IFES Ракеш Шарма.

Согласно данным опроса, за Блок Порошенко среди тех, кто «скорее всего будет голосовать», на внеочередных парламентских выборах отдадут голоса 26% респондентов, за Радикальную партию - 11%, за «Батькивщину» - 8%, за «Гражданскую позицию» - 6%.

Кроме того, за ВО «Свобода» готовы проголосовать 4%, другие партии совокупно имеют 8% голосов избирателей.

Читайте такжеНовые депутаты будут моложе, беднее и украиноязычнее - экпертыКроме того, как показал опрос, более трети респондентов отметили, что до сих пор не определились, указывая, что существует вероятность изменения партийных предпочтений во время предвыборной кампании.

Шарма отметил, что это исследование было проведено до того, как премьер-министр Арсений Яценюк вышел из партии «Батькивщина» и сформировал свою собственную партию - «Народный фронт».

Всего было опрошено 1 тыс. 613 респондентов по всей Украине за исключением Донбасса. Погрешность опроса - 2,5%. На Донбассе методом личных и телефонных интервью опросили 391 респондента.

Исследование проведено при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщал УНИАН, по данным социологического исследования исследовательской компании «Актив-групп», более 40% избирателей планируют голосовать за «Блок Петра Порошенко».