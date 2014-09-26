В Харькове из гранатомета обстреляли офис волонтеров

Об этом Еспресо.TV сообщил руководитель волонтерской группы, адвокат Олег Головков.

По его словам, обстрел был осуществлен примерно в 3 ночи. «Был осуществлен один выстрел», - сказал Головков.

В результате обстрела повыбивало окна, частично повреждены двери и помещения офиса. Никто не пострадал.

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«В офисе находились каски, амуниция, которая предназначалась для бойцов 11-го батальона территориальной обороны Киевской области», - отметил волонтер.

По предварительным подсчетам, убытки составляют примерно $20 тыс.

Сейчас расследованием инцидента занимаются милиция и сотрудники СБУ.