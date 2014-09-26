В Харькове из гранатомета обстреляли офис волонтеров
09:58, 26 сентября 2014Политика
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В ночь на 26 сентября в Харькове неизвестные из гранатомета обстреляли офис волонтеров, где хранилась амуниция для бойцов АТО.
REUTERS
Об этом Еспресо.TV сообщил руководитель волонтерской группы, адвокат Олег Головков.
По его словам, обстрел был осуществлен примерно в 3 ночи. «Был осуществлен один выстрел», - сказал Головков.
В результате обстрела повыбивало окна, частично повреждены двери и помещения офиса. Никто не пострадал.
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«В офисе находились каски, амуниция, которая предназначалась для бойцов 11-го батальона территориальной обороны Киевской области», - отметил волонтер.
По предварительным подсчетам, убытки составляют примерно $20 тыс.
Сейчас расследованием инцидента занимаются милиция и сотрудники СБУ.
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