Мороз направит Ющенко представление о назначении Януковича премьером

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сегодня направит в Секретариат Президента представление о назначении Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Петр СИМОНЕНКО на брифинге после подписания антикризисной коалиции.

По его словам, сегодня на собрании депутатов Партия регионов предложила кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, и он получил поручение от коалиции уже с этого момента приступить к формированию правительства.

П.СИМОНЕНКО заметил, что уже сегодня все документы будут оформлены и председатель ВР А.МОРОЗ направит в Секретариат Президента представление о назначении В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины.

Отвечая на вопрос, когда может состояться голосование по кандидатуре В.ЯНУКОВИЧА, П.СИМОНЕНКО напомнил, что Президент, в соответствии с Конституцией, имеет 15 дней для того, чтобы рассмотреть кандидатуру и внести ее на рассмотрение парламента, и он не исключает, что Президент воспользуется своим правом.