Антикризисная коалиция поделит портфели до вторника?

Члены антикризисной коалиции заявляют, что уже во вторник может быть сформировано новое правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили лидеры фракций – участниц коалиции - Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, КПУ Петр СИМОНЕНКО и СПУ Василий ЦУШКО на брифинге для прессы.

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО подчеркнул, что коалиция не ставила целью распределение портфелей. Они сначала определили, по каким направлениям участники коалиции берут общую ответственность, и только после того, как каждая фракция дала согласие на то, что их объединяет, и за что они будут нести общую ответственность, они начнут процесс распределения портфелей.

Он прогнозирует, что этот процесс начнется завтра.

«Я убежден в том, что вы не будете ждать три месяца предложений относительно правительства и других должностей», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив, что эти предложения могут быть готовы уже ко вторнику.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что коалиция готова сформировать правительству уже на следующей неделе.

Он подчеркнул, что Партия регионов к этому давно готовилась – 3 месяца после парламентских выборов они наблюдали за этим процессом: если стороны не могли договориться за 1,5 года, они не смогли договориться и за 3 месяца.

«Мы готовы срочно формировать структуры власти, естественно, от этого будет зависеть, как быстро страна начнет выходить из кризиса, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы организационные решения были приняты в кратчайшие сроки», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, он сообщил, что в соглашении о создании коалиции не предусмотрен пункт о программе действий правительства, как это предлагалось в проекте соглашения с блоком «Наша Украина», и было подписано в рамках демократической коалиции.

Он подчеркнул, что программа действий правительства должна разрабатываться при участии тех, кто ее будет выполнять, и она должна быть реальной. «Она должна контролироваться и выполняться конкретными блоками в правительстве – это главный принцип», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что сегодня есть все основания полагать, что времени уже нет, поскольку его очень много потеряно – «сегодня срочно необходимо формировать правительство и приступать к выполнению антикризисных программ как в различных отраслях, так и конкретных регионах, так и в конкретных проблемах, таких как газовая».