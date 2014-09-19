Украина не получала официальных данных о третьем гуманитарном конвое РФ

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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Отвечая на вопрос, имеет ли СНБО информацию о третьем гуманитарном конвое (речь идет о колоннах выкрашенных в белый цвет грузовиков, которые в сопровождении бандформирований заезжают полупустые под предлогом предоставления гуманитарной помощи на территорию Украины и возвращаются в Россию с неизвестным грузом – УНИАН), который должен прибыть в Луганск, он отметил: "Никаких официальных документальных данных о составе, условиях, месте и маршруте конвоя украинская сторона не получила".