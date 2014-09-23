Тымчук: Наиболее тяжелые формирования российских войск остаются на территории Украины

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Наблюдается вывод на территории России некоторого количества техники, однако тяжелые вооружения не выводятся", – заявил он.

В то же время, по его словам, на украинской территории остается не менее 4 батальонных тактических групп войск РФ.

Читайте такжеСилы АТО отбили атаку боевиков возле аэропорта Донецка Также зафиксировано активное перемещение грузов. На протяжении последних суток в Донецк прибыла усиленно охраняемая колонна из 6 грузовых автомобилей, о содержимом груза местным боевикам не сообщается.

Одновременно через пункт пропуска «Изварино» также под усиленной охраной на территорию России было выведено 3 колонны грузовых автомобилей, в составе колонны также зафиксированы БТР.

Читайте такжеСиловики готовятся к отводу артиллерии в 15-километровую зону (карта АТО)Как сообщал УНИАН, вчера под Мариуполем в районе населенного пункта Коминтерново Донецкой области украинская артиллерия сорвала дальнейшее продвижение российских войск и боевиков.