Financial Times: Российская оппозиция показывает слабые признаки жизни

Об этом пишет Кэтрин Хилл в своей статье, которая называется «Российская оппозиция показывает слабые признаки жизни», опубликованной в британской газете Financial Times.

Около 50 тыс. человек приняли участие в митинге в Москве, примерно такое же количество было на митинге в середине марта, вскоре после аннексии Россией Крыма. Этот массовый протест стал вторым либеральным вызовом для Путина за последние два дня. В субботу Михаил Ходорковский, бывший олигарх, освобожденный в декабре прошлого года после десяти лет заключения, находясь в изгнании, сказал, что он готов однажды возглавить свою страну, хотя раньше он обещал оставаться в стороне от политики.

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Г-н Ходорковский сказал французским СМИ, что он будет готов баллотироваться на пост президента, если необходимо, чтобы помочь своей стране провести политические реформы, которые ей никак не удаются.

Во время церемонии, которая транслировалась в интернете из Парижа, бывший владелец нефтяной компании ЮКОС дал старт онлайн движениию под названием «Открытая Россия», которое должно организовать проевропейских граждан страны. «Меньшинство может иметь влияние, если оно организовано», – сказал он, утверждая, что Россия должна начать думать о своем будущем после Путина.

В Москве движение бывшего магната в значительной степени проигнорировали. СМИ, которыми управляет государство, не сообщали о его инициативе, и даже некоторые члены слабой либеральной оппозиции в России считают, что г-н Ходорковский, возможно, смотрит на ситуацию слишком оптимистично.

Один из тех, кто принимал участие в марше в это воскресенье, назвавшийся Владимиром, пришел с фотографией г-на Ходорковского, на которой было написано слово «Свобода», украшавшее его шею. Но многие другие участники митинга не испытывают особой привязанности к г-ну Ходорковскому.

«Нам не нужны люди, которые стремятся к власти из-за рубежа, нам нужны люди, которые борются здесь», – сказала Марина Лебедева, женщина средних лет, приехавшая со всей своей семьей.

Она утверждала, что явка большого количества людей на марше не означает, что оппозиция Путину набирает силу. «Многие пришли на прогулку в этот великолепный солнечный день, но посмотрите вокруг: нас оцепили, посадили в клетку и засыпали критикой».

Огромное количество представителей правоохранительных органов дежурили во время демонстрации, а сторонники Путина все время выкрикивали критические замечания. Некоторые вывешивали на своих окнах флаги самопровозглашенных пророссийских сепаратистских республик восточной Украины.

Либеральная оппозиция в России, которая ненадолго возродилась в конце 2011 г. и в начале 2012 г., когда г-н Путин готовился к возвращению на пост президента после перерыва, который он провел в качестве премьера, была полностью изолирована после присоединения к России Крыма.

По данным независимого социологического института «Левада-центр», 64 % опрошенных сказали, что в прошлом месяце все в стране делалось правильно, это самое большее количество в период до начала финансового кризиса 2008 г.

Рейтинг поддержки Путина составляет 84 %, немного снизившись с 86 % в июне, но до сих пор остается на самом высоком уровне за 14 лет его правления. 81 % населения, самое большое число за всю историю, считают Путина могущественным либо очень могущественным, что свидетельствует о том, что мало кто может себе представить, что кто-нибудь сможет составить ему конкуренцию в ближайшее время.

На самом деле, учитывая то, что г-н Ходорковский в изгнании, а Алексея Навального, блоггера, борющегося с коррупцией, который превратился в харизматического лидера во время протестов в 2012 г., продолжают преследовать, появление любого серьезного соперника для Путина в преддверии президентских выборов 2018 г. трудно себе представить.

«Проще говоря, мы все уже поняли, что Путин этого просто не позволит», – сказал Александр Ефремов, врач, который также принял участие в воскресном марше мира.

Хотя сейчас Путину это и удается, поскольку большинство считает, что президент помог их стране вернуть свое положение на международном уровне и возобновить национальную гордость, ему придется приложить немало усилий, как только Россия начнет платить большую экономическую цену.

Западные санкции и ответные меры России отпугивают инвесторов, запрет на импорт продовольствия, введенный Москвой, подпитывает инфляцию, а крупные банки и энергетические компании добиваются финансовой помощи от правительства. В этом году все эти проблемы приведут к тому, что рост российской экономики будет практически нулевым, как ожидают независимые экономисты. Но через пару лет, и даже министр экономики Алексей Улюкаев так считает, негативные последствия от санкций будут намного более серьезными.